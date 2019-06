Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in den Städtischen Bauhof

Hildburghausen (ots)

Wie der Polizei am Freitag den 14.06.2019 mitgeteilt wurde, versuchten unbekannte Täter in der Nacht vom Mittwoch auf Donnertag in das Bürogebäude des Hildburghäuser Bauhofs in der Thomas-Müntzer-Straße einzudringen. Es blieb bei einem Versuch, da die Täter trotz Hebelwerkzeug die Eingangstür des Bürogebäudes nicht überwinden konnten. Die Täter verließen das Gelände ohne Beute, jedoch richteten sie durch ihr Handeln einen Schaden von rund 1000 Euro an.

