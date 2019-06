Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Graben überschlagen

Stadtlengsfeld (ots)

Ein 19-jähriger Opel-Fahrer befuhr Freitagmorgen (14.06.2019) die Landstraße zwischen Stadtlengsfeld und Weilar. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Auto, kam ins Schleudern und geriet in der weiteren Folge in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Opel und streifte einen Baum. Der 19-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Er kam leicht verletzt ins Klinikum Bad Salzungen. Die Landstraße war ca. zwei Stunden voll gesperrt. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 4.500 Euro.

