Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachtrag - Kind angefahren

Bad Salzungen (ots)

Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag an einem Bus, der an einer Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße in Bad Salzungen stand, vorbei. Am Fahrzeug war das Warnblinklicht eingeschalten, was besagt, dass man höchstens mit Schrittgeschwindigkeit daran vorbeifahren darf. Vor dem Bus überquerte ein 13-jähriger Junge die Straße. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Kind, welches mit einer Fußverletzung ins Klinikum Bad Salzungen eingeliefert wurde.

