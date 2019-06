Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schranke beschädigt

Wasungen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer hob am Donnerstag vermutlich mit Hilfe des Greifers eines Holztransporters die Schranke im Waldgebiet "Am Schnelter" im Solzer Weg in der Gemarkung Wasungen aus dem Boden, so dass sein Fahrzeug durchfahren konnte. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

