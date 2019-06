Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Meiningen (ots)

Am Freitag gegen 1.00 Uhr befuhr eine Frau mit einem Peugeot die Nachtigallenstraße in Meiningen. An der Einmündung zur Henneberger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines Audis und stieß mit diesem zusammen. Verletzt hat sich dabei niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Peugeot-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie erhielt eine Anzeige.

