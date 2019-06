Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Auto gestoßen

Bad Liebenstein (ots)

Der 78 jährige Fahrer eines Mercedes fuhr Donnerstagvormittag rückwärts aus einer Einmündung in der Straße "Kurpromenade" in Bad Liebenstein und stieß dabei gegen einen geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell