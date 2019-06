Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Römhild (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines LKW beschädigte am Donnerstag gegen 17.50 Uhr das Leuchtwerbeschild eines Nagelstudios in der Griebelstraße in Römhild. Zuvor belieferte er ein anderes Geschäft in dieser Straße. Nach dem Anstoß am Schild setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

