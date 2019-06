Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewinnversprechen

Hildburghausen (ots)

Eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Hildburghausen erstattete am Donnerstagvormittag eine Anzeige wegen Betrugs in der Hildburghäuser Dienststelle. Sie erhielt im Vorfeld eine telefonische Gewinnversprechung von 142.000 Euro. Um dieses Geld ausgezahlt zu bekommen müsste sie lediglich einen Amazon-Gutschein im Wert von 200 Euro erwerben und die Gutscheinnummer telefonisch dem Anrufer durchgeben. Dies tat die Frau. Als der Unbekannte in der weiteren Folge mehr als 3.000 Euro verlangte, da sonst eine Gewinnauszahlung weiterhin nicht möglich sei, reagierte die Frau richtig und begab sich zur Polizei. Zwischenzeitlich konnte sie sich auch das Geld des zuvor erworbenen Gutscheins gutschreiben lassen, so dass sie ohne finanziellen Schaden aus dem Betrugsversuch herausging.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell