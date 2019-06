Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind angefahren

Bad Salzungen (ots)

Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag an einem mit Warnblinklicht stehenden Bus an einer Bushaltestelle in der Heinrich-Heine-Straße in Bad Salzungen vorbei. Vor dem Bus überquerte ein 13-jähriger Junge die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Kind, welches leicht verletzt und ins Klinikum Bad Salzungen eingeliefert wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell