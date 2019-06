Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radfahrer

Wasungen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochvormittag einen 21-jährigen Fahrradfahrer in der Meininger Straße in Wasungen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,63 Promille, so dass sich eine Blutentnahme im Klinikum anschloss. Das Fahrrad musste er vorläufig stehen lassen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell