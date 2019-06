Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parfumdieb

Meiningen (ots)

Ein 23-jähriger Mann entwendete am Mittwoch aus der Parfumerieabteilung einer Drogerie in der Georgstraße in Meiningen ein Parfum im Wert von ca. 80 Euro. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte eine Angestellte. Der Täter verließ in der Zwischenzeit jedoch das Geschäft und konnte wenig später angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Diebesgut nicht mehr bei sich. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib geben können und der Zeuge, der die Tat beobachtet hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

