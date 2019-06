Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gefunden

Suhl (ots)

Am Mittwoch fanden Beamte des Suhler Inspektionsdienstes in der Backstraße in Suhl ein herrenloses Fahrrad. Der Eigentümer kann es mit einem entsprechenden Nachweis bei der Polizei abholen.

