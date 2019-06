Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Bad Salzungen (ots)

Die 40-jährige Fahrerin eines Peugeot wollte am Dienstag gegen 10.40 Uhr vom Parkdeck eines Einkaufscenters in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen herunterfahren. Unmittelbar an der Ausfahrt streifte sie dabei einen schwarzen PKW. Die Peugeot-Fahrerin hielt zunächst kurz an, um nach dem Schaden zu schauen. Dabei stand sie allerdings verkehrsbehindernd. Aus diesem Grund suchte sie sich einen anderen Parkplatz. Als die 40-Jährige zum Unfallort zurückkehrte war das geschädigte Fahrzeug weg. Die Frau meldete anschließend den Unfall ordnungsgemäß bei der Polizei, konnte zum geschädigten Auto jedoch keine Angaben machen. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

