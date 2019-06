Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen am Mann und in der Wohnung

Schmalkalden (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei aus Erfurt waren am Dienstag in Schmalkalden unterwegs und nahmen während einer Personenkontrolle deutlichen Cannabisgeruch bei einem 26-jährigen Mann wahr. Die Durchsuchung brachte Betäubungsmittel zum Vorschein und die anschließende Nachschau in der Wohnung des Mannes, der er freiwillig zustimmte, förderte eine Cannabisaufzuchtanlage zu Tage. Die Sicherstellung der Anlage und der gefundenen Betäubungsmittel erfolgte und der Mann erhielt mehrere Anzeigen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell