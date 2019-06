Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Dienstagmittag einen 54-jährigen Skoda-Fahrer in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille und so musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Nach dieser wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und der Mann wurde darüber belehrt, dass er ab sofort kein Kraftfahrzeug mehr führen darf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell