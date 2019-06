Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte Substanz

Schleusingen (ots)

Ein Zeuge stellte am Samstag beim Angeln im Fluss "Nahe" in der Themarer Straße in Schleusingen eine silbrige Flüssigkeit am Boden des Flusses fest. Als er am Dienstag erneut zu dieser Stelle kam und die Substanz noch immer zu sehen war, verständigte er die Feuerwehr. Die Kameraden konnten die Flüssigkeit absaugen und die ca. 50 bis 100 Milliliter sicherstellen. Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei ermittelt im Rahmen dieser Umweltstraftat. Die sichergestellte Flüssigkeit wird in einem Fachlabor untersucht.

