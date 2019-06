Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots)

Am Dienstag wollte eine 38-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung Meininger Straße / Heiligenland in Suhl geradeaus in Richtung Heinrichser Markt fahren. Ihre Ampel zeigte grün und so fuhr sie los. Doch schon nach dem Start musste sie plötzlich stark bremsen, weil ein anderes Fahrzeug auf der Meininger Straße stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Berührung an der Fahrzeugseite, doch die Fahrerin setzte ihre Fahrt ungehindert fort. Die Ermittlungen führten zu einer 56-jährigen Frau. Für die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls werden Zeugen gesucht, die zum Unfallzeitpunkt in diesem Bereich unterwegs waren und Hinweise zur Ampelschaltung geben können. Der Zeuge, der sich das Kennzeichen des bis dato unbekannten Fahrzeuges merkte und der Geschädigten übergab wird ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

