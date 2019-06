Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad mit 6 Personen verunfallt

Wasungen (ots)

Sage und schreibe sechs Personen fuhren Sonntagnacht gegen 2.20 Uhr gemeinsam auf einem Quad über die Wege einer Gartenanlage in Wasungen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer vom Weg ab und stürzte samt der Mitfahrer einen ca. zehn Meter tiefen geschotterten Abhang hinunter. Ein 20-jähriger wurde schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Die anderen Personen blieben wie durch ein Wunder ohne Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an .

