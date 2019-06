Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In alle Richtungen grün

Barchfeld (ots)

Der Fahrer eines Audi befuhr Montagmittag die Behelfsstraße an der Baustelle der Bundesstraße 19 bei Barchfeld in Richtung Witzelroda. Diese Stelle ist mit einer Ampel geregelt. Der Audi-Fahrer hatte grün und fuhr in die Straße ein. Unmittelbar nach einer Anhöhe kam ihm ein Mazda mit Wohnwagen, für den die Ampel ebenfalls grün zeigte, entgegen. Beim Aneinandervorbeifahren kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Ampel einen technischen Defekt hatte und beide Fahrzeugführer bei Grün in die Behelfsstraße eingefahren waren. Die Höhe des Sachschadens betrug etwa 650 Euro.

