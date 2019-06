Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tonne entleert

Themar (ots)

Unbekannte leerten am Montagabend eine große grüne Regentonne "Am Hexenturm" in Themar aus und verursachten durch den darin befindlichen Schutt und die Abfälle eine extreme Geruchsbelästigung der Anwohner. Zeugen beobachteten, wie zwei Personen, einer davon mit Hut, in Richtung Mauergasse davon fuhren. Der Bürgermeister von Themar und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beseitigten die Abfälle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

