Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt eines Busses missachtet - zwei Verletzte

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW missachtete am Sonntag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung zur Rudolf-Virchow-Straße die Vorfahrt eines Busses, der auf der Schleusinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Busfahrer musste so stark abbremsen, dass ein Fahrgast, der sich bereits zum Aussteigen hingestellt hatte, stürzte und ein weiterer sitzender Gast ebenfalls leicht verletzt wurde. Zum Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug kam es nicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell