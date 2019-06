Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit zwei Motorrädern

Oberhof (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer fuhr am späten Sonntagnachmittag zwischen der Schmücke und Oberhof mit seiner KTM in einem weiten Bogen in eine Rechtskurve und stieß mit dem entgegenkommenden 53-jährigen Fahrer eines Motorrades der Marke "Honda" Zusammen. Beide Männer stürzten, verletzten sich und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke musste für eine knappe Stunde voll gesperrt werden. Die Kräder wurden abgeschleppt.

