LPI-SHL: Einbruch in Bäckereifiliale, Täter geschnappt

Suhl (ots)

Ein 36-jähriger Mann warf am Sonntagabend die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Schützenstraße in Suhl mit einem Pflasterstein ein. Anschließend begab er sich in das Innere der Filiale und entwendete neben einer Kasse samt Wechselgeld auch zwei Drucker. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Täter aus dem zuvor eingeschlagenen Fenster stieg und flüchtete. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Neben den Einsatzkräften mit ihren Funkstreifenwagen unterstützte auch der Polizeihubschrauber aus der Luft bei der Suche nach dem Täter. Der 36-Jährige konnte knapp zwei Stunden nach dem Einbruch in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung angetroffen werden. Da er sich während der weiteren polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiver zeigte, brachten ihn die Polizisten in die Gewahrsamszelle. Als er sich wieder beruhigt hatte, durfte er diese wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

