Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbruch

Suhl (ots)

Eine 36-jährige Frau stellte am Samstagabend fest, dass Unbekannte im vergangenen halben Jahr in ihre Garage im Garagenkomplex "Am Weidberg" in Suhl eingebrochen sind und neben einem Motorrad der Marke "Honda" auch vier Kompletträder entwendeten. Der Gesamtschaden betrug etwa 1.300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell