Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Fahrer bei Verkehrskontrolle erwischt

Moorgrund (ots)

Am 08.06.2019 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen eine Verkehrskontrolle in der Salzunger Straße in Witzelroda durch. Hierbei wurde um 20:35 Uhr ein 50 Jahre alter Bad Salzunger mit seinem Pkw kontrolliert. Mehrere Flaschen Bier im Fußraum der Beifahrerseite sowie starker Alkoholgeruch des Fahrers erregten schnell den Verdacht der Polizeibeamten. Dieser wurde durch den nachfolgend durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt. Der Herr erreichte einen Wert von 1,30 Promille. Gegen ihn wird daher wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

