Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Barchfeld (ots)

Am 09.06.2019 befuhr eine 60 Jahre alte Frau aus Meiningen mit ihrem Fahrrad die L1027 aus Barchfeld kommend in Richtung Bad Liebenstein. Gleichzeitig fuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Suhl mit seinem Pkw von der B19 ab und wollte auf die L1027 in Richtung Bad Liebenstein auffahren. Dabei übersah der Herr die vorfahrtberechtigte Radfahrerin und fuhr gegen das Hinterrad der Dame. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht, sodass sie zunächst mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen verbracht und dort behandelt wurde, das Krankenhaus jedoch noch am gleichen Tag wieder verlassen konnte.

