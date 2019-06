Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gänge beim Schalten verwechselt

Schmalkalden (ots)

Am 07.06.2019 gegen 09:00 Uhr kam es in der Innenstadt in Schmalkalden zu einem Unfall. Hierbei verwechselte eine 65 jährige PKW-Fahrerin vermutlich den Vorwärts und Rückwärtsgang ihres Fahrzeuges, sodass sie geradeaus über einen Gehweg fuhr und frontal gegen eine Hausmauer stieß. An der Mauer entstand nur geringer Sachschaden. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 3000 Euro.

