Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erpressung per Mail

Breitungen (ots)

Am 07.06. zeigte ein Geschädigter an, dass er am 06.06.2019 eine E-Mail bekommen habe, in welcher er aufgefordert werde, binnen 72 Stunden einen Betrag von 2000 Euro in Form von Bitcoins an die in der E-Mail genannten Adresse zu senden. Die Täter drohen in der E-Mail, dass wenn er der Zahlung nicht nachkommt, dubiose Videos, die er sich angeblich im Internet angesehen habe, an seine Kontaktadressen weiterzuleiten. Weiterhin geben die Täter an, dass sie das Betriebssystem des Geschädigten gehackt und nun volle Kontrolle darüber hätten. Gegen den oder die unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erpressung eingeleitet.

