Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Eisfeld

Suhl (ots)

Am 09.06.2019 kam es auf den Marktplatz in Eisfeld zwischen 13:45 Uhr und 16:55 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW mit Münchner Kennzeichen auf dem Marktplatz ab. Nachdem dieser mit seinem Pkw nach hause fuhr, stellte er Kratzspuren am vorderen Stoßfänger links fest. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro.

