Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in die Total Tankstelle Waldau

Hildburghausen (ots)

In der Nacht des 10.06.2019 brachen unbekannte Täter in die Total Tankstelle in Waldau ein, indem sie eine Fenster aufhebelten und durch dieses einstiegen. Durch den Einbruch erbeuteten sie mehrere Stangen Zigaretten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell