Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupfer aus Baucontainer entwendet

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 06.06.2019 18:00 Uhr bis 07.06.2019 07:00 Uhr brachen unbekannten Täter in zwei Baucontainer in der Lindenallee in Meiningen ein und entwendeten nach derzeitigem Stand Kupferkabel im Wert von ca. 1000 Euro.

