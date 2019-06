Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche aus Rollator entwendet

Meiningen (ots)

Am 07.06. gegen 11:30 Uhr setzte sich die 75-jährige Geschädigte auf eine Parkbank vor der Drogerie in der Georgstraße in Meiningen. Ihre Handtasche stellte sie in eine Ablage ihres Rollators. Die Tasche wurde anschließend durch einen noch unbekannten Täter aus der Ablage entwendet. Der Entwendungsschaden wird derzeit auf ca. 400 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

