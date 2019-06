Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben Unbekannte ein schwarzes Mountainbike an der m&i Fachklinik entwendet. Das Fahrrad wurde mit einem Fahrradschloss an einem Holzpfosten gesichert. Die Täter haben das Fahrradschloss durchgeschnitten und anschließend das Fahrrad entwendet. Das Fahrrad der Marke CUBE hat ein Wert von 1000 EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Bad Salzungen unter der Tel.Nr.: 03695/5510 entgegen.

