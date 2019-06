Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallbeteiligter gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine 19-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag die Gothaer Straße in Zella-Mehlis in Richtung Suhl. An der Einmündung zur Cranachstraße wollte ein PKW-Fahrer auf die Gothaer Straße auffahren. Es kam zur Berührung mit der Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um die junge Frau, die ihm gegenüber signalisierte, dass alles in Ordnung sei. Der unbekannte Mann setzte seine Fahrt anschließend fort. Für die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls wird der Unfallbeteiligte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

