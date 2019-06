Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung

Schleusingen (ots)

Am Abend des 30.05.2019 steigerte sich am Ufer des Bergsee Ratscher eine anfänglich verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei diesem handfesten Streit wurde einer der Männer so schwer verletzt, dass er stationär im Klinikum aufgenommen werden musste. Die Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Aus ermittlungstaktischen Gründen sind weitere Informationen zum Tathergang und zu den Beteiligten nicht möglich.

