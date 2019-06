Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW übersehen

Eisfeld (ots)

Ein 69-Jähriger befuhr Donnerstagnachmittag mit seinem PKW die Straße "Am Oberen Tor" in Eisfeld. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt hielt er an und setzte zurück. Hierbei übersah er ein Auto, das hinter ihm stand und stieß dagegen. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell