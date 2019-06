Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Gegenverkehr zusammengestoßen

Schleusingen (ots)

Donnerstagabend fuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Renault an einer Fußgängerin in der Straße "Häfnersberg" in Schleusingen vorbei, während dem PKW ein Moped entgegenkam. Da der PKW wegen der Fußgängerin nicht äußerst rechts fuhr, berührten sich die Fahrzeuge. Der 15-jährige Moped-Fahrer stürzte und kam verletzt ins Klinikum nach Suhl.

