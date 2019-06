Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Suhl (ots)

Am Mittwoch stellte eine Frau ihr hellblau-graues 8000er Mountainbike der Marke "Trek" unverschlossen in einem Fahrrad-Ständer vor einem Frisörsalon in der Straße "Am Bahnhof" in Suhl ab. Als sie den Salon verließ, sah sie, dass ein Unbekannter mit ihrem Rad in Richtung Innenstadt davon radelte. Nach kurzer Verfolgung verlor sie den Mann aus den Augen und erstattete Anzeige. Die Frau konnte den Dieb wie folgt beschreiben: ca. 175 cm groß, schlank, Ende 20 bis Anfang 30 Jahre. Er trug schwarze Kleidung und einen Rucksack. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

