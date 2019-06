Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Meiningen (ots)

Zeugen beobachteten Mittwochnacht einen 22-jährigen Mann, der versuchte, die Schaufensterscheibe eines Telefongeschäftes in der Leipziger Straße in Meiningen mit einer Metallabdeckung einzuschlagen. Beamte der Meininger Polizei kamen hinzu und konnten den Täter bis in die Schwedenstraße verfolgen. Dort nahmen sie den 22-Jährigen in Gewahrsam, wo er die Nacht verbringen musste. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,24 Promille. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 2.000 Euro.

