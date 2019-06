Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Eisfeld (ots)

Eine 41-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag die Coburger Straße in Eisfeld und übersah, dass eine 57-jährige KIA-Fahrerin vor ihr auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Sie fuhr auf den PKW auf und schob diesen vor sich her. Alle drei Insassen des KIA verletzten sich leicht und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die 41-Jährige erlitt einen Schock.

