Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 28.05.2019 in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr den Skoda eines 68-jährigen Mannes, der in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell