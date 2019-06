Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bauzaun auf Straße gestellt

Hinternah (ots)

Unbekannte entfernten einen ca. vier Meter langen Bauzaun von einer Baustelle in der Schmiedefelder Straße in Hinternah und stellten diesen anschließend einige Meter entfernt der Baustelle längs der Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Eine 56-jährige VW-Fahrerin übersah am Montagmorgen den Zaun und fuhr dagegen. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Hinweise geben können, wer den Zaun von der Baustelle entfernt und ihn auf der Fahrbahn abgestellt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

