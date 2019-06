Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel gingen zu Bruch

Dietzhausen (ots)

Am Montag fuhr ein 42-jähriger Transporter-Fahrer gegen 16.15 Uhr von Dietzhausen nach Schmeheim als ihm ein anderer Transporter entgegenkam. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren kollidierten die Außenspiegel, Teile des Spiegels flogen durch das geöffnete Fenster und trafen den 42-Jährigen am Arm. Glücklicherweise entstanden nur leichte Kratzer. Der Mann wendete sein Fahrzeug und wollte den anderen Unfallbeteiligten aufsuchen. Dieser war jedoch bereits verschwunden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

