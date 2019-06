Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbruch

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in drei Gartenhäuser der Gartenanlage "Regenberg" im Sommerauweg in Zella-Mehlis ein. Festgestellt wurden die Taten am Montagvormittag. Neben elektrischen Werkzeugen entwendeten der oder die Täter einen Flachbildfernseher inklusive Receiver. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei.

