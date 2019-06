Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gasflasche explodiert

Suhl (ots)

Montagvormittag (03.06.2019) fuhr ein PKW-Fahrer die Hohe Feldstraße in Suhl entlang, als just in diesem Moment eine Gasflasche auf einem anliegenden Grundstück explodierte. Das Auto wurde nur leicht beschädigt und glücklicherweise befanden sich auch keine Personen in der Nähe, so dass niemand verletzt wurde. Warum eine der ca. 20 Gasflaschen detonierte ist noch unklar. Neben Mitarbeitern der Suhler Stadtverwaltung war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Kameraden stellten die restlichen Flaschen sicher. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell