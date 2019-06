Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mädchen umgestoßen

Hildburghausen (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen lief am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen in Richtung eines Einkaufsmarktes. Auf der Höhe der Einmündung zur Armin-Human-Straße kam ihr ein Mann entgegen. Ohne Vorwarnung ging der Unbekannte auf das Mädchen zu und stieß es mit beiden Händen nach hinten. Die 10-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte hingegen verließ den Tatort in Richtung Waldstraße. Er wurde wie folgt beschrieben: - 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 160 bis 165 Zentimeter groß, - schlanke Figur, - rotbraunes, schulterlanges Haar, - Brille mit dünnem Gestell, - schwarze Jacke, - rotbraune Schuhe und - schwarzer Rucksack. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

