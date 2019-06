Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall ohne Personenschaden - Suhl

Suhl (ots)

Am 31.05.2019, gegen 09:45 Uhr befuhr ein 81 Jähriger aus Suhl mit seinem braunen VW Golf den Amtmannsweg in Richtung Innenstadt. Aus der Einmündung Philosophenweg kam ein 77 Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel Astra und wollte ebenfalls auf den Amtmannsweg in Richtung Innenstadt auffahren. Der 77 Jährige missachtete das für ihn geltende Vorfahrtszeichen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 EUR, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell