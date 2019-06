Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an KFZ- Suhl

Suhl (ots)

In der Zeit vom 30.05.2019, 20:00 Uhr bis 31.05.2019, 09:30 Uhr parkte eine 55 jährige Suhlerin ihren silbernen Audi A3 auf einem Parkplatz in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam musste sie feststellen, dass ihre Heckscheibe beschädigt wurde. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell