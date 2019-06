Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: abgetrennter Kopf eines Wirbeltieres

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 31.05.2019 zum 01.06.2019 legte ein bisher unbekannter Täter einen abgetrennten Ziegenkopf unter einen Carport in der Dorfstraße in Grub. Der Eigentümer des Carports erstattete Anzeige. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zur Herkunft des Ziegenkopfes aufgenommen und parallel zu den Ermittlungen das zuständige Veterinäramt verständigt. Wer Hinweise zur Herkunft des Ziegenkopfes und Hintergründen dieser Tat machen kann, meldet sich unter 03685-7780 bei der Polizei in Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell