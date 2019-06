Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Hildburghausen (ots)

Am 31.05.2019, ca. 10:30 Uhr missachtete ein 83-jähriger Fahrzeugführer auf der L3004, am Abzweig Ratscher, beim Linksabbiegen den entgegen kommenenden Pkw einer 41-jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Hierbei wurde der 83-jährige und dessen gleichaltrige Ehefrau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die L3004 voll gesperrt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Kleinunfall an der Unfallstelle. Ein Lkw, der wenden wollte, kollidierte mit einem stehenden Pkw.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell